Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical im Check!

Der Aktienkurs von Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,77 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -0,12 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -17,65 Prozent für Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical führt. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -2,59 Prozent, und Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical lag 15,18 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird dem Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie zugewiesen.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der aktuelle Wert der Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical-Aktie (275,37 CNH) deutlich unter dem 200-Tages-Durchschnitt liegt, mit einer Abweichung von -14,56 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (235,27 CNH). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs (246,25 CNH) nahe dem 50-Tage-Durchschnitt von 246,25 CNH, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical ein Neutral-Titel ist, mit einem RSI7-Wert von 42,81 und einem RSI25-Wert von 69,04, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings gab es eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.