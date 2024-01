Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 59,77 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 65,57, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical eingestellt waren. Es gab insgesamt neun positive und zwei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, weshalb eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung vorliegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte hingegen keine signifikante Veränderung.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein insgesamt "Schlecht"-Rating für Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical. Der GD200 verläuft bei 273,41 CNH, während der Aktienkurs bei 231,9 CNH liegt, was einer Abweichung von -15,18 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 245,51 CNH zeigt eine Abweichung von -5,54 Prozent auf. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Schlecht" eingestuft.