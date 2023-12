Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Aktie: Ein handfester Grund

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 279,59 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (245,9 CNH) um -12,05 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 253,48 CNH, was einer Abweichung von -2,99 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Zeitraum.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität im Hinblick auf die Diskussionsintensität der Aktie von Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für das Unternehmen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an vier Tagen vor allem von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical eine Rendite von 10,22 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche konnte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0,39 Prozent erzielen, wobei Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical mit 9,83 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.