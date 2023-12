Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Die technische Analyse der Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 278,41 CNH, wobei der Aktienkurs mit 236,24 CNH um -15,15 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 251,16 CNH zeigt eine Abweichung von -5,94 Prozent und wird daher ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical ergibt eine neutrale Bewertung. Sowohl der RSI7 (60,57 Punkte) als auch der RSI25 (60,31 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an vier Tagen positive Themen und an sechs Tagen negative Themen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die technische Analyse, der RSI, das Sentiment in den sozialen Medien und das Anleger-Sentiment allesamt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical führen.