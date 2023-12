Zhangjiagang Furui Special Equipment Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Bei einer Dividende von 0 % ist Zhangjiagang Furui Special Equipment im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (1,52 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,52 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.

Im Hinblick auf die technische Analyse ist die Zhangjiagang Furui Special Equipment derzeit gemäß des gleitenden Durchschnittskurses ein "Gut". Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 6,31 CNH, womit der Kurs der Aktie (6,82 CNH) um +8,08 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Die vergangenen 50 Tage ergeben einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 7,54 CNH, was einer Abweichung von -9,55 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Schlecht"-Wert. Insgesamt ergibt sich daher nach der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Zhangjiagang Furui Special Equipment-Aktie hat einen Wert von 63. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage Basis (72,73) wird die Aktie als überkauft eingestuft. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Zhangjiagang Furui Special Equipment.

In den letzten Wochen konnte bei Zhangjiagang Furui Special Equipment eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Positive Auffälligkeiten bei der Stimmung und eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen werden daher mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Zusammengefasst bekommt Zhangjiagang Furui Special Equipment für diese Stufe daher ein "Gut".