Zhangjiagang Furui Special Equipment Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

In den letzten vier Wochen wurde bei Zhangjiagang Furui Special Equipment eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmungslage als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht verändert. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur Durchschnittsdividendenrendite in der Maschinenbranche liegt die Dividendenrendite von Zhangjiagang Furui Special Equipment bei 0 %, was 1,5 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 1,5 % liegt. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Bezüglich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Zhangjiagang Furui Special Equipment 382. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV in der Branche "Maschinen" bei 0. Somit ergibt sich aus fundamentalen Gesichtspunkten eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Zhangjiagang Furui Special Equipment derzeit bei 6,27 CNH verläuft. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 6,92 CNH liegt und somit einen Abstand von +10,37 Prozent aufweist. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 7,56 CNH, was zu einer Differenz von -8,47 Prozent und somit einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse abgegeben.