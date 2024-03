Zhangjiagang Furui Special Equipment Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 30, was darauf hindeutet, dass die Zhangjiagang Furui Special Equipment-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI weniger volatil und beträgt 34,38, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Zhangjiagang Furui Special Equipment mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (1,54 %) niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhangjiagang Furui Special Equipment beträgt 382, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder unter- noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Zhangjiagang Furui Special Equipment besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.