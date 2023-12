Zhangjiagang Furui Special Equipment Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Diskussionen über Zhangjiagang Furui Special Equipment in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen zu dem Titel. In den vergangenen zwei Wochen waren die Kommentare und Meinungen größtenteils positiv. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Zhangjiagang Furui Special Equipment in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhangjiagang Furui Special Equipment-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,3 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,79 CNH weicht somit um +7,78 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (7,56 CNH), so liegt der letzte Schlusskurs darunter (-10,19 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Aktienkurs als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Zhangjiagang Furui Special Equipment wird bei einem Niveau von 89,74 als "Schlecht" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Zhangjiagang Furui Special Equipment mit einer Rendite von 20,51 Prozent mehr als 21 Prozent darüber. Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,16 Prozent. Auch hier liegt Zhangjiagang Furui Special Equipment mit 20,67 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.