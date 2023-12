Zhangjiagang Freetrade Science Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Dabei werden die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt. Für die Zhangjiagang Freetrade Science & liegt der RSI bei 84,85, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 39, was auf eine neutrale Situation hinweist, die als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich hat die Zhangjiagang Freetrade Science & in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,15 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt um -0,17 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,32 Prozent für Zhangjiagang Freetrade Science &. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Performance der Zhangjiagang Freetrade Science & um 6,28 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie von Zhangjiagang Freetrade Science & ist überwiegend positiv, sowohl in den Kommentaren auf sozialen Plattformen als auch in den aufgegriffenen Themen der sozialen Medien in den vergangenen ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse erhält die Zhangjiagang Freetrade Science &-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +7,96 Prozent aufweist. Beim GD50 liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.