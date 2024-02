Zhangjiagang Freetrade Science Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Zhangjiagang Freetrade Science & in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gezeigt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhangjiagang Freetrade Science &-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,76 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 3,48 CNH liegt, was einer Abweichung von -7,45 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,94 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -11,68 Prozent führt. Somit erhält die Aktie auch aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell auf 7- und 25-Tage-Basis, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 44,57 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 60,84 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Zhangjiagang Freetrade Science & besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Zhangjiagang Freetrade Science & aufgrund des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung.