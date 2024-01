Zhangjiagang Freetrade Science Aktie: Ist das wirklich alles?

Die technische Analyse der Zhangjiagang Freetrade Science &-Aktie zeigt eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie liegt aktuell bei 3,78 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,11 CNH liegt, was einem Unterschied von +8,73 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 200 Handelstage wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (4,01 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,49 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von 6,15 Prozent erzielt, was 4,85 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" (1,35 Prozent) liegt die Aktie mit einem Wert von 4,8 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Zhangjiagang Freetrade Science &-Aktie aktuell einen Wert von 50, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich für die Zhangjiagang Freetrade Science &-Aktie in den vergangenen Wochen kaum eine Veränderung. Auch in den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Auf dieser Stufe wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.