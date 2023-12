Zhangjiagang Freetrade Science Aktie: Eine neue Chance!

Im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Industriesektor verzeichnete Zhangjiagang Freetrade Science & eine Rendite von -4,16 Prozent, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Verkehrsinfrastruktur" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,08 Prozent, wobei Zhangjiagang Freetrade Science & mit 3,08 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhielt die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergab sich für die Zhangjiagang Freetrade Science &-Aktie in den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 3,77 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,27 CNH, was einer Differenz von +13,26 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 3,83 CNH, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+11,49 Prozent Abweichung) liegt. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Zusammenfassend erhält Zhangjiagang Freetrade Science & somit insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien werden nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben Aufschluss über die Stimmungslage. Die Aktie von Zhangjiagang Freetrade Science & zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Zhangjiagang Freetrade Science & verzeichnete ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse und bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum aufeinander. Der RSI der Zhangjiagang Freetrade Science & liegt bei 33,33 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 25,36 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Gut" auf diesem Niveau.