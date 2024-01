Zevia Pbc Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Analyse von Zevia Pbc-Aktien durch Analysten ergab, dass von insgesamt 2 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten 1 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier liegt somit bei "Gut". Es wurden keine neuen Analystenupdates in den letzten 30 Tagen veröffentlicht. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 4 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um 102,02 Prozent steigen könnte. Zusammenfassend erhält Zevia Pbc somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Einstellung gegenüber Zevia Pbc. In den letzten Tagen gab es 11 positive und zwei negative Tage, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Zevia Pbc daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Zevia Pbc-Aktie aktuell bei 2,95 USD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung, da der Aktienkurs mit 1,98 USD einen Abstand von -32,88 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 2,01 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen ist somit "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Zevia Pbc-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 38,24 und der RSI25 liegt bei 55,19, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength-Indikators.