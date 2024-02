Zevia Pbc Aktie: Das darf nicht passieren!

Bei Zevia Pbc hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Sentiment und Buzz gezeigt. Das bedeutet, dass die Stimmung unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien neutral geblieben ist. In Bezug auf die Anzahl der Diskussionen gab es jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zevia Pbc derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine Abweichung des Aktienkurses hin, was zu einer negativen Bewertung führt.

Analysten bewerten die Aktie von Zevia Pbc langfristig als "Gut" und erwarten ein Kursziel von 4 USD, was einer Erwartung von 170,27 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Zusammenfassend erhält das Zevia Pbc-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.