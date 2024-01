Zevia Pbc Aktie: Was ist jetzt angebracht?

In den letzten zwölf Monaten wurden von Analysten für Zevia Pbc 1 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" führt. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 4 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 2,01 USD einem potenziellen Anstieg um 99 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Zevia Pbc-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Zevia Pbc liegt bei 40 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 54,7, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Zevia Pbc ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen der letzten Wochen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Zevia Pbc eher negativ ausfallen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.