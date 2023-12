Zevia Pbc Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die technische Analyse der Zevia Pbc zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2,98 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 2 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -32,89 Prozent liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 2 USD, was zu einem Abstand von 0 Prozent führt und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Zevia Pbc von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge ergab, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Zevia Pbc liegt bei 50,88, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 55,28 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Zevia Pbc. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge deutet jedoch darauf hin, dass Zevia Pbc weniger diskutiert wird als normal und eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie.