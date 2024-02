Zevia Pbc Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die technische Analyse der Zevia Pbc-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 2,66 USD liegt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1,58 USD, was einem Abstand von -40,6 Prozent entspricht, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,82 USD, was einer Differenz von -13,19 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 68,75 Punkte, was auf eine "Neutral" Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,96 Punkten und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

In den sozialen Medien wurde die Zevia Pbc-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung zu Zevia Pbc ergibt aus den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 4 USD, was einer Empfehlung zum Kauf entspricht. Insgesamt erhält die Zevia Pbc-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.