Zevia Pbc Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Zevia Pbc wird laut der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,65 USD, während der Kurs der Aktie bei 1,48 USD um -44,15 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,8 USD weist eine Abweichung von -17,78 Prozent auf, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine positive Einschätzung und Stimmung rund um die Zevia Pbc wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, weshalb das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) weist darauf hin, dass die Zevia Pbc derzeit als überkauft gilt, da der RSI7 bei 77,5 Punkten liegt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt eine neutrale Einschätzung, da er bei 58,49 Punkten liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Zevia Pbc gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse, eine "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Anlegerstimmung und eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes.