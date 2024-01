Zevia Pbc Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Im vergangenen Jahr haben Analysten von Zevia Pbc eine positive Einschätzung abgegeben, wobei ein "Gut"-Rating vorliegt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 4 USD, was einem möglichen Anstieg um 113,9 Prozent vom letzten Schlusskurs von 1,87 USD entspricht. Auf Basis der Analystenmeinungen erhält die Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen über Zevia Pbc vor allem positiv waren. An neun Tagen überwog eine positive Stimmung, an einem Tag war die Kommunikation negativ geprägt. In den letzten Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Zevia Pbc insgesamt positiv.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage einen Wert von 79 aufweist, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Der aktuelle Aktienkurs von Zevia Pbc liegt mit 1,87 USD 35,74 Prozent unter dem GD200 (2,91 USD), was ein weiteres "Schlecht"-Signal in der charttechnischen Bewertung darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hin. Insgesamt wird der Kurs der Zevia Pbc-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.