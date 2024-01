Softrock Minerals Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Sentiment und Buzz rund um Criterium Energy haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Eine Änderung des Stimmungsbildes entsteht, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Criterium Energy keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, daher erhält das Unternehmen auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Criterium Energy mit 92 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" mit einem Durchschnitt von 68 als überbewertet einzustufen. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse unter Verwendung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Criterium Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt der Wert aktuell 0,2 CAD. Da der letzte Schlusskurs mit 0,13 CAD deutlich darunter liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Rating von "Gut". Insgesamt wird Criterium Energy für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Des Weiteren wird die Criterium Energy-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) analysiert. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liefert mit einem Wert von 46,67 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Criterium Energy eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.