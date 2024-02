Zeus Resources Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Gs Holdings":

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken neutral, was zu keiner klaren Richtung in der Kommunikation führte. Es gab weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Zeus, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Zeus-Aktie liegt mit einem Kurs von 0,007 AUD derzeit -30 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu ist die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage mit -65 Prozent Abstand zum GD200 ebenfalls "Schlecht". Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zeus-Aktie für die letzten 7 Tage erreicht einen Wert von 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 58,33, was darauf hinweist, dass Zeus weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Wertpapier abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Zeus.

Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigten in den letzten vier Wochen wesentliche Veränderungen in Bezug auf die Aktie von Zeus. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt. Insgesamt erhält Zeus daher auch auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.