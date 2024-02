Zeta Global Holdings-Anleger wird’s freuen!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Zeta Global von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung der Kommentare festgestellt hat. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv, weshalb die Anleger-Stimmung auf einer guten Ebene liegt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zeta Global-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 54, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (38,7) ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt führt die RSI-Bewertung somit zu einem "Neutral"-Rating für Zeta Global.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 8,58 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 9,73 USD liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (9,06 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs und erhält ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Zeta Global auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten insgesamt 4 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Empfehlung und keine schlechten Empfehlungen für Zeta Global abgegeben, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 12 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 23,33 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung sowohl aus der Anleger-Stimmung, der RSI-Bewertung, der technischen Analyse als auch aus der Analystenmeinung für die Zeta Global-Aktie.