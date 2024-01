Zeta Global Holdings Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index: Wenn Sie die Dynamik eines Aktienkurses bewerten möchten, können Sie auf den bekannten Relative Strength Index, den RSI, zurückgreifen. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der Zeta Global-RSI liegt bei 59,09, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 47,88, was für einen Zeitraum von 25 Tagen ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 13 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt einem Tag. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Zeta Global diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Diskussionsintensität, also der Anzahl der Wortbeiträge in sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Zeta Global wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert. Daher kommen wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral".

Analysteneinschätzung: Die Zeta Global-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Zeta Global vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (12 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 36,05 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs von 8,82 USD), was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Zeta Global eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.