Zeta Global Holdings Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Beziehung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. In Bezug auf die Zeta Global-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 12, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und liegt bei 39,95, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Zeta Global somit ein "Gut"-Rating basierend auf der Analyse des RSI.

In den letzten zwölf Monaten haben 5 Analystenbewertungen für die Zeta Global-Aktie stattgefunden, wobei 4 Einstufungen "Gut" und 1 "Neutral" ergaben. Dies führt zu einem Durchschnitt von "Gut" für das Wertpapier. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 12 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 33,63 Prozent steigen könnte. Daher wird eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier abgeleitet. Insgesamt erhält Zeta Global somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den Social Media in den letzten Tagen zeigt, dass die Marktteilnehmer im Allgemeinen positiv gegenüber Zeta Global eingestellt waren. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen eine neutrale Einstellung der Anleger zu verzeichnen war. Die neuesten Unternehmensnachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Zeta Global daher eine "Gut"-Einschätzung von den Anlegern.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild ist daher als "Neutral" zu bewerten. Die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigte jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Zeta Global somit für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.