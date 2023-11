Zeta Global Holdings Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum, in diesem Fall 7 Tage. Der aktuelle RSI-Wert für die Zeta Global-Aktie beträgt 65,75, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Erweiterung des Zeitraums auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 48, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

In Bezug auf die gleitenden Durchschnitte des Schlusskurses der Zeta Global-Aktie zeigt die technische Analyse gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 8,88 USD, während der aktuelle Kurs bei 8,24 USD liegt, was einer Abweichung von -7,21 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (-0,48 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzungen für Zeta Global sind größtenteils positiv. In den letzten zwölf Monaten gab es 5 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Kurzfristig wurden innerhalb eines Monats 1 positive und keine neutralen oder negativen Einschätzungen abgegeben, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 11,83 USD, was eine Empfehlung von 43,61 Prozent Wachstum darstellt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Zeta Global in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhalten die Zeta Global-Aktie und das Unternehmen auf Basis der verschiedenen Analysen eine überwiegend positive Bewertung.