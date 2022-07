Zertifiziert: Peter Pane wird Vollmitglied im Deutschen Franchiseverband e.V.

Hamburg (ots) -Die Restaurantkette Peter Pane erfüllt die vom Deutschen Franchiseverband e.V. und dem Internationalen Centrum für Franchising & Cooperation (F&C) festgelegten Standards für Franchisesysteme. Der Verband vertritt die Interessen der deutschen Franchisewirtschaft auf nationaler sowie internationaler Ebene und steht als Qualitätsgemeinschaft für seine Mitglieder ein. Bis zur Rezertifizierung im März 2025 ist die Peter Pane Franchise GmbH nun berechtigt, das Verbandsgütesiegel als Vollmitglied zu führen.Sowohl auf wirtschaftlicher als auch auf politischer und gesellschaftlicher Ebene vertritt der Verband die Belange seiner Mitglieder und fungiert als Sprachrohr: Er pflegt engen Kontakt zum Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, zum Deutschen Bundestag, zum Deutschen Industrie- und Handelskammertag sowie zur Bundesagentur für Arbeit. Auch international nimmt der Verband, der Franchisegeber und Franchisenehmer gleichermaßen aufnimmt und vertritt, Einfluss auf Richtlinien und Verordnungen der EU-Kommission in Brüssel.Der Verband führt alle drei Jahre einen Systemcheck durch, mit dem die Mindeststandards geprüft werden. Durch diesen Check erhält das Management jeder Franchisezentrale eine neutrale Kontrolle. Dabei überprüft die Kommission unter anderem die Einhaltung des Ethikkodex des Verbands. Weiterhin beinhaltet die Prüfung eine Befragung der Franchisepartner nach ihrer Zufriedenheit sowie eine Bewertung von Konzept, Produkt, Strategie und Management des jeweiligen Verbandsmitglieds durch die Verbandskommission.Vorteile der VollmitgliedschaftMit dem Zertifikat des Deutschen Franchiseverbands stehen der Restaurantkette nun eine Menge an Vorteilen und Leistungen zur Verfügung. Neben einer praxisnahen Unterstützung bei der Gewinnung qualifizierter Franchisenehmerinnen und Franchisenehmer, Networking-Veranstaltungen und einem regelmäßigen Erfahrungsaustausch sowie einer prominenten Präsentation des Franchisesystems im Systemfinder des Verbands sind dies unter anderem auch Finanzierungsmöglichkeiten durch Kooperationen mit Kreditinstituten für Franchisegeber und Franchisenehmer. "Um unser Wachstum zu unterstützen, haben wir mit dem Verband nun einen starken Partner an der Seite, der uns mit seinem einzigartigen Netzwerk und seiner Expertise optimal unterstützen kann", sagt Patrick Junge, Gründer und Geschäftsführer von Peter Pane.Drei Säulen für den ErfolgDer Erfolg von Peter Pane basiert auf drei Säulen: Ganz vorn steht dabei die Qualitätsführerschaft im Bereich Better-Burger. Das Konzept fußt auf der ressourcenschonenden und umweltfreundlichen Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln. Weitere Säulen sind die Atmosphäre der Restaurants in Top-Lagen sowie ein herausragender und aufmerksamer Service. Zudem bietet die Restaurantkette ihren Gästen ein umfangreiches Angebot an vegetarischen und veganen Speisen - mit einem mehrheitlichen Anteil von 55 Prozent des gesamten Angebots. "Damit setzen wir neue Maßstäbe auch im Bereich Nachhaltigkeit. Wir bemühen uns um höchste Qualität und verlieren dabei nie das Wohl von Mensch und Natur aus dem Blick. Zudem überzeugen wir unsere Gäste durch einzigartige Restaurantdesigns und eine Wohlfühl-Atmosphäre, die ihresgleichen sucht", so JungePressekontakt:Jörg ForthmannFaktenkontor GmbHLudwig-Erhard-Straße 37D-20459 HamburgTel: +49 (0) 40 253185-111Fax: +49 (0) 40 253185-311Mobil: +49 (0) 178 66 11 757E-Mail: joerg.forthmann@faktenkontor.deOriginal-Content von: Peter Pane, übermittelt durch news aktuell