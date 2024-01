Zero2Ipo Holdings Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die technische Analyse der Zero2ipo-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,51 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1 HKD deutlich darunter liegt (Unterschied -33,77 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,08 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-7,41 Prozent). Aufgrund dieser Werte wird die Zero2ipo-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Diskussionsintensität der Zero2ipo-Aktie als durchschnittlich bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Zero2ipo-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Einschätzung der Zero2ipo-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.