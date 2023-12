Zeria Pharmaceutical Aktie: Das war abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Zeria Pharmaceutical-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Indikatoren bewertet. Eine Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 2270,47 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1948 JPY lag, was einem Unterschied von -14,2 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen Wert von 1995,86 JPY, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nur um -2,4 Prozent davon abweicht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength-Index (RSI), welcher für die Zeria Pharmaceutical-Aktie bei 85,93 liegt, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, ergibt dagegen eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt fällt die Gesamteinschätzung auf "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Tagen und Wochen keine bedeutende Veränderung in der Anlegerstimmung gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war weder besonders hoch noch niedrig. Daher wird die Zeria Pharmaceutical-Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Zeria Pharmaceutical eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Zeria Pharmaceutical-Aktie daher insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Zeria Pharmaceutical-Aktie wird somit auf Basis verschiedener Indikatoren insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

