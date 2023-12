Zeria Pharmaceutical Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Anleger-Stimmung bei Zeria Pharmaceutical ist neutral, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien und Foren in den letzten zwei Wochen. In diesem Zeitraum wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zeria Pharmaceutical derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 2271,6 JPY, während der Aktienkurs (1976 JPY) um -13,01 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Für den GD50 der letzten 50 Tage ergibt sich ein Kurs von 1999,28 JPY, was einer Abweichung von -1,16 Prozent entspricht und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Zeria Pharmaceutical. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Zeria Pharmaceutical weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI für 7 Tage liegt bei 67,69 Punkten und für 25 Tage bei 41,22 Punkten, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Anleger-Stimmung, die technische Analyse, das Sentiment und den Relative-Stärke-Index der Aktie von Zeria Pharmaceutical.