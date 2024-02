Zeria Pharmaceutical Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "INVESTEC LTD":

Die Stimmung von Anlegern und die sozialen Medien sind wichtige Faktoren bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Zeria Pharmaceutical untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Bild der Aktie. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Zeria Pharmaceutical-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2228,47 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2149 JPY, was einer Abweichung von -3,57 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch aus charttechnischer Sicht als neutral bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer neutralen Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Zeria Pharmaceutical führen zu einer neutralen Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Zeria Pharmaceutical-Aktie also aufgrund der neutralen Stimmung, der unveränderten Kommunikationsfrequenz, der neutralen charttechnischen Analyse und des neutralen RSI ein Gesamturteil von "Neutral".