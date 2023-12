Zepp Health ist zurück!

Die Zepp Health-Aktie erhält laut langfristiger Meinung von Analysten die Einschätzung "Gut". Von insgesamt 1 Bewertung sind keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorhanden. Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 5,08 USD, was auf eine mögliche zukünftige Performance von 257,75 Prozent hindeutet. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zepp Health liegt bei 48, was als neutrale Situation interpretiert wird, weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39 und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Zepp Health ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Zepp Health beschäftigt.

In Bezug auf die Kommunikation im Netz zeigt die Zepp Health-Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich damit eine überwiegend positive Bewertung für die Zepp Health-Aktie basierend auf den Einschätzungen der Analysten, dem Anleger-Sentiment und der Kommunikation im Netz.

