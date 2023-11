Zepp Health Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Aktie von Zepp Health zeigte in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Veränderung der Stimmung im Netz. Daher wird die Einschätzung der Aktie als "Neutral" eingestuft. Technisch gesehen weicht der aktuelle Aktienkurs um -24,82 Prozent vom gleitenden Durchschnittskurs ab, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage weist eine Abweichung von -9,65 Prozent auf, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Das Anleger-Sentiment für Zepp Health ist insgesamt positiv, mit vorwiegend positiven Meinungen und Themen in den sozialen Medien. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der Relative Strength-Index (RSI) deutet jedoch darauf hin, dass der Aktienkurs dynamisch betrachtet als "Schlecht" einzustufen ist. Der RSI25 ergibt eine neutrale Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen. Zusammenfassend ergibt sich ein insgesamt "Schlecht"-Rating.

