Zepp Health Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Auf einer Skala von 0 bis 100 liegt der RSI der Zepp Health bei 48, was auf eine neutrale Situation hinweist. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich auch beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 39 anzeigt. Dies deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin.

Analysten bewerten die Zepp Health-Aktie langfristig positiv und vergeben insgesamt das Rating "Gut". Insgesamt liegen derzeit folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten wird auf 5,08 USD festgelegt, was auf eine mögliche Performance von 257,75 Prozent hindeutet.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren, wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Zepp Health-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zepp Health-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,24 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,42 USD weicht somit um +14,52 Prozent ab, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +10,08 Prozent, was ebenfalls auf eine positive Entwicklung hinweist. Insgesamt erhält die Zepp Health-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.