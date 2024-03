Zepp Health Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Aktienanalyse für Zepp Health zeigt, dass auf langfristiger Basis die Analysten die Aktie als "Gut"-Titel einschätzen. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 1 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Auch wenn es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 5,08 USD, was einer Erwartung von 326,89 Prozent entspricht. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1,19 USD, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Basierend auf diesen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde bei Zepp Health eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zepp Health derzeit bei "Neutral" liegt. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,24 USD, was einer Abweichung von -4,03 Prozent vom aktuellen Aktienkurs (1,19 USD) entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1,35 USD, was einer Abweichung von -11,85 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Zepp Health zeigt einen Wert von 62,5, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,57, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung von "Neutral" führt.