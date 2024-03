Zepp Health Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Zepp Health-Aktie wird von Analysten als "Gut" bewertet. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 5,08 USD, was ein Aufwärtspotential von 456,41 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,913 USD) bedeutet. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung. In Bezug auf die technische Analyse, wird die Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zepp Health-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 1,24 USD, wobei der letzte Schlusskurs (0,913 USD) deutlich darunter liegt (Unterschied -26,37 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,26 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-27,54 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der Relative Strength-Index (RSI) der Zepp Health liegt bei 81,43, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 67,02 und wird als "Neutral" eingestuft. Die Anlegerstimmung wird als "Neutral" bewertet, basierend auf der Diskussion in den Social Media und den letzten Unternehmensnachrichten. Zusammenfassend erhält die Zepp Health-Aktie in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Bewertungen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

