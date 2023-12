Zepp Health Aktie: Alles andere als uninteressant …

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung im Kommunikationsaufkommen über Zepp Health. Es gab keine deutliche Verschiebung zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht oder nicht. In Bezug auf Zepp Health wurde in letzter Zeit kaum mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, während an zwei Tagen die negativen Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch verstärkt positive Themen über das Unternehmen Zepp Health diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Technisch gesehen liegt der Kurs von Zepp Health mit 1,46 USD derzeit +18,7 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +16,8 Prozent, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 "Gut"-Einschätzung, 0 "Neutral"-Einschätzungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen für Zepp Health abgegeben. Langfristig gesehen erhält die Aktie daher institutionell gesehen das Rating "Gut". Innerhalb eines Monats gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einschätzungen, was zu einer aktuellen Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analysten prognostizieren auf Basis des aktuellen Kurses von 1,46 USD eine Entwicklung von 247,95 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 5,08 USD an. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten eine "Gut"-Stufe.