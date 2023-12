Zephyr Minerals Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

In den letzten vier Wochen wurden keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Zephyr Minerals in den sozialen Medien festgestellt, weshalb die Aktie von uns mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder einen Anstieg noch einen Rückgang, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Ebene führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Sowohl positive als auch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Zephyr Minerals waren in den letzten ein bis zwei Tagen nicht Gegenstand von Diskussionen unter den Anlegern. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Zephyr Minerals bei 0,08 CAD aktuell 0 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -20 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Zephyr Minerals steht bei 100, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 55,56 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Die Gesamteinschätzung auf Basis des RSI ist daher "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Aktie von Zephyr Minerals auf Basis der Stimmung in den sozialen Medien, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Relative Strength-Index.