Zephyr Minerals Aktie: Wann tut sich was?

Die Zephyr Minerals-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,1 CAD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,09 CAD (-10 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 0,08 CAD liegt jedoch über dem letzten Schlusskurs (+12,5 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zephyr Minerals-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Zephyr Minerals-Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 33,33, was bedeutet, dass die Zephyr Minerals-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 42 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.