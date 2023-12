Zephyr Minerals Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Die technische Analyse von Zephyr Minerals-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,1 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,08 CAD liegt, was einer Abweichung von 20 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Bei Betrachtung des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird Zephyr Minerals daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 100 liegt. Die Analyse der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da der Wert bei 55,56 liegt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer und die neuesten Nachrichten neutral gegenüber Zephyr Minerals eingestellt sind.

Basierend auf diesen Analysen erhält Zephyr Minerals insgesamt ein "Neutral"-Rating.

