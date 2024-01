Zephyr Minerals Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die technische Analyse von Zephyr Minerals zeigt, dass sich die Aktie momentan in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war hingegen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Gut" eingestuft, da das Stimmungsbarometer in den analysierten Tagen in die positive Richtung zeigte.

In Bezug auf die Diskussionintensität und die Rate der Stimmungsänderung wird Zephyr Minerals eine "Neutral"-Bewertung zugeschrieben. Dies deutet darauf hin, dass die langfristige Stimmung gegenwärtig keine deutlichen Veränderungen aufweist.

Der Relative Strength Index (RSI) für Zephyr Minerals zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis Werte von 60, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Zusammenfassend wird Zephyr Minerals auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen, während das Anleger-Sentiment und der RSI auf "Gut" und "Neutral" eingestuft werden.