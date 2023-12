Zeotech tut es schon wieder?

Die Bewertung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. In Bezug darauf zeigt die Aktie von Zeotech in den letzten Monaten wenig Diskussionsaktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was das Gesamtbild weiterhin als "Schlecht" darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Zeotech liegt bei 54,55 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 61,54 ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit erhält Zeotech insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Zeotech diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt an zehn Tagen ein positives Bild, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Drei Tage waren größtenteils neutral und auch aktuell zeigen die Anleger vor allem Interesse an positiven Themen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält Zeotech eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass die Zeotech-Aktie derzeit -15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beträgt -32 Prozent, was eine insgesamt "Schlecht"-Einstufung für die Aktie ergibt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.