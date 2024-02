Zeotech Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die technische Analyse der Zeotech zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,04 AUD, während der Kurs der Aktie (0,022 AUD) um -45 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,03 AUD zeigt eine Abweichung von -26,67 Prozent, wodurch die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Zeotech beträgt derzeit 91,67 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Bewertung, da Zeotech weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Zeotech. Die überwiegende Anzahl der Kommentare und Meinungen der letzten Wochen tendiert dazu, negativ zu sein. Auch die diskutierten Themen rund um das Unternehmen waren in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen, wodurch die Aktie ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Insgesamt wird die Aktie von Zeotech bezogen auf die Anlegerstimmung und das Stimmungsbild in den sozialen Medien als "Schlecht" angemessen bewertet.