Zeotech Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies im RSI auf. Für die Zeotech-Aktie liegt der aktuelle RSI-Wert bei 63,64, was als neutral eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 70, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Zeotech-Aktie daher mit einem schlechten RSI-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Zeotech wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Aktuell zeigen sich die Anleger auch weiterhin überwiegend positiv gestimmt, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse der Zeotech-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt, dass der aktuelle Wert deutlich unter diesem Durchschnitt liegt. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen zeigt das gleiche Bild, wodurch die Zeotech-Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend verbessert hat, was positiv bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren erhält die Zeotech-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.