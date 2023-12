Zeotech Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Für Zeotech wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass die Zeotech-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso ist der RSI25-Wert für Zeotech neutral (Wert: 63,33), was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zeotech-Aktie betrachtet, um den aktuellen Trend zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 0,05 AUD, was 34 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 0,033 AUD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,04 AUD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-17,5 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zeotech-Aktie daher eine schlechte Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung und Einschätzungen für Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Zeotech eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt guten langfristigen Stimmungsbild führt.

Schließlich wurden auch die Stimmungen auf sozialen Plattformen bezüglich Zeotech analysiert. Die Kommentare und Befunde waren neutral, und die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als neutral eingestuft. Die Gesamtbewertung für Zeotech hinsichtlich der Stimmung lautet daher "Neutral".