Zenvia-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Bei Zenvia gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. In der technischen Analyse zeigt sich ein positiver Kurs von 1,84 USD, was einem Abstand von +84 Prozent vom GD200 entspricht. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 1,22 USD einen positiven Abstand von +50,82 Prozent auf. Insgesamt wird der Kurs der Zenvia-Aktie daher als "Gut" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) von 27,22 deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 von 32 wird hingegen als neutral eingestuft. Insgesamt erhält Zenvia daher eine Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

