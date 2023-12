Zenvia Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Zenvia in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch Zenvia ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Zenvia-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 beträgt 38,71 und der RSI25 liegt bei 55,19, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Zenvia eingestellt waren. Die Anlegerstimmung erhält daher ein "Gut"-Rating auf Basis der Stimmungsanalyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Zenvia-Aktie mit 0,94 USD deutlich über dem aktuellen Schlusskurs (1,12 USD) liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zeigt jedoch eine geringfügige Abweichung zum letzten Schlusskurs, wodurch eine "Neutral"-Bewertung resultiert. In Summe wird Zenvia auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.