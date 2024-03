Zenvia Aktie: Das ist ein Hammer

Die aktuelle Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zu Zenvia ist überwiegend positiv. In den letzten Tagen gab es hauptsächlich positive Diskussionen, ohne negative Äußerungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils positiv aufgenommen. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Zenvia daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Zenvia in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Zenvia vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Zenvia liegt bei 37,21, was auf eine "Neutral"-Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Zenvia daher in dieser Kategorie mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse der Zenvia-Aktie zeigt sich, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 2,15 USD lag, was einem Unterschied von +82,2 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (1,18 USD) entspricht. Diese positive Entwicklung führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 1,71 USD eine Abweichung von +25,73 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Insgesamt erhält Zenvia daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.