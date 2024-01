Zenvia Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "GMS":

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Zenvia-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 56, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 43,31 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Zenvia.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Zenvia eingestellt waren. Es gab hauptsächlich positive Themen, keine negativen Diskussionen und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Zenvia daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz zu Zenvia gab. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,95 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie um +25,37 Prozent über diesem Trendsignal liegt und somit eine "Gut"-Einstufung erhält. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 1,15 USD, was einer Abweichung von +3,57 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt erhält Zenvia in der technischen Analyse daher das Rating "Gut".