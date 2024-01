Im Zentrum der Macht: Der Kampf eines Visionärs um die Zukunft der künstlichen Intelligenz

Elon Musk, Mitbegründer von Open AI, scheitert mit Integration in Tesla – startet stattdessen xAI.

Elon Musk, Gründer von Tesla, war auch Mitbegründer von Open AI und hatteursprünglich vorgeschlagen, die KI-Firma in Tesla zu integrieren. Doch das Open AI-Team lehnte ab und so gründete Musk xAI als Gegenentwurf. In seinem neuen Buch "Elon Musk" gibt der renommierte Autor Walter Isaacson einen einzigartigen Einblick in das Leben und Denken des exzentrischen Tesla-Chefs.

Über zwei Jahre begleitete Isaacson Musk bei Meetings und Gesprächen mit seinem Umfeld, was zu einem bemerkenswert offenen Blick auf Musks Kindheit, Motivationen und Gedanken führte. Zudem bietet das Buch interessante Einblicke in die wichtigsten Protagonisten der Tech-Welt.

Musks Entschluss, KI-Fähigkeiten in seinen eigenen Unternehmen zu entwickeln, führte 2018 zu einer Trennung von Open AI. Musk versuchte, das Open AI-Team davon zu überzeugen, sich in Tesla zu integrieren, doch sie lehnten ab.

Stattdessen übernahm Sam Altman, ein straff organisierter Softwareunternehmer und Sportwagen-Enthusiast, die Rolle als Präsident von Open AI und startete einen gewinnorientierten Arm. Das Unternehmen konnte Eigenkapital aufnehmen, einschließlich einer bedeutenden Investition von Microsoft. Dies führte dazu, dass Musk konkurrierende KI-Teams aufbaute, die an verschiedenen Projekten arbeiteten, wie zum Beispiel Neuralink, Optimus und Dojp.

Schließlich gründete Musk noch ein neues Unternehmen namens xAI, welches sich zum Ziel gemacht hat, die allgemeine künstliche Intelligenz zu erforschen. Im Februar 2023 lud Musk Sam Altman zu einem Treffen ein, um die Gründungsdokumente von Open AI zu diskutieren.

Musk forderte Altman heraus zu erklären, wie er eine durch Spenden finanzierte Non-Profit-Organisation legal in ein gewinnorientiertes Unternehmen umwandeln könne. Obwohl Altman versuchte zu zeigen, dass alles legitim war, war er betroffen von Musks Kritik und fühlte, dass dieser nicht tief genug in die Komplexität des Themas KI-Sicherheit eingedrungen war.

Allerdings glaubte Altman, dass Musks Anliegen ehrlich gemeint war und er sich tatsächlich um die Zukunft der Menschheit sorgte.

Ein wichtiger Faktor für die Entwicklung von KI ist der Zugang zu Daten. Google und Microsoft verfügen mit ihren Suchmaschinen, Cloud-Diensten und Zugang zu E-Mails über gewaltige Datenströme, um ihre Systeme zu trainieren.

Musk konnte mit dem Kauf von Twitter einen wichtigen Daten-Feed hinzufügen - den Twitter-Feed, der täglich ungefähr eine Billion Tweets enthält. Dieser Daten-Feed enthält den Schwarmverstand der Menschheit und ist somit ein wertvolles Trainingsgelände für Chatbots.

Allerdings gab Musk zu, dass er bei der Entwicklung eines Chatbots, der natürlichsprachliche Antworten geben kann, hinter Open AI zurücklag. Im Bereich der physischen Welt, insbesondere beim autonomen Fahren, jedoch waren Teslas Fortschritte weit fortgeschritten.

Insgesamt ist Teslas KI-Entwicklung weit unterschätzt, betont Musk. Würden Tesla und Open AI ihre Aufgaben tauschen, müssten sie sich beide Bereiche aneignen, in denen die andere Seite bereits Fortschritte gemacht hat. Musk glaubt, dass Tesla in diesem Szenario als Sieger hervorgehen würde.

Er beschreibt die KI von Tesla als "maximale wahrheitssuchende KI", die sich um das Verstehen des Universums und die Erhaltung der Menschheit kümmern würde. Dies erinnert an Musks Jugend und sein Interesse an Science-Fiction, insbesondere dem Buch "Per Anhalter durch die Galaxis".

In diesem Buch taucht ein Supercomputer auf, der die Antwort auf "die ultimative Frage des Lebens, des Universums und des ganzen Rests" finden soll. Für Musk ist dieses Ziel die Erforschung der allgemeinen künstlichen Intelligenz.

Nachricht im Orginal