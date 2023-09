Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Finanztrends Video zu Allianz



mehr >

Berlin (ots) -Zentrale Veranstaltung zum 9. Deutschen Weiterbildungstag und feierliche Verleihung der Ehrenpreise am 26.09.2023 um 18 Uhr im Allianz-Forum in Berlin | Schirmherrschaft: BM Hubertus Heil, MdB und BM Bettina Stark-Watzinger, MdB | Motto: Lösungen schaffen. Zukunft sichern. Weiterbildung für die ökologisch-ökonomische Transformation. | www.deutscher-weiterbildungstag.deDie zentrale Veranstaltung zum 9. Deutschen Weiterbildungstag unter der Schirmherrschaft von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, MdB und Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, MdB findet am 26. September im Allianz Forum in Berlin statt. Sie widmet sich der Weiterbildung für die ökonomisch-ökologische Transformation.Im Auftrag ihrer Häuser stellen sich die Parlamentarische Staatssekretärin Anette Kramme, MdB aus dem BMAS sowie Dr. Jens Brandenburg, MdB, Parlamentarischer Staatssekretär im BMBF, Fragen der Veranstalter zu den aktuellen Herausforderungen der Weiterbildung zur Fachkräftesicherung. Beide Ministerien waren federführend bei der Entwicklung der Nationalen Weiterbildungsstrategie (NWS) und haben sich die berufliche Weiterbildung sowie die Förderung des lebenslangen Lernens in besonderer Weise auf die Fahnen geschrieben.Nach der Keynote der wissenschaftlichen Direktorin des WSI der Hans-Böckler-Stiftung, Prof. Dr. Bettina Kohlrausch, erwartet die Gäste eine provokante Diskussionsrunde zum Motto des DWT 2023 mit dem Titel: "In der Theorie alles bestens, aber was brauchen wir in der Praxis?" Neben Prof. Dr. Bettina Kohlrausch diskutieren mit Moderator Jan-Martin Wiarda die Unternehmerin Jasmin Biermann-Gässler, Dr. Jens Brandenburg, MdB, Jan Krüger vom DGB, Dr. Barbara Dorn vom BDA und die Allianz-Personalvorständin Ulrike Zeiler.Höhepunkt des Abends ist die Auszeichnung der "Vorbilder der Weiterbildung 2023": Rola Khochaiche (40), Prof. Dr. Andrea Kleiner (55) und Stefan Kreutzberger (62). Die Laudationen übernehmen die Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor, MdB, innenpolitische Sprecherin für Bündnis 90/Die Grünen sowie Tina Schüssler, Sängerin, Box-Weltmeisterin, Schauspielerin, TV-Moderatorin und Ringsprecherin.Pressekontakt:Ursula TaegeTel. +491743224840presse@deutscher-weiterbildungstag.deOriginal-Content von: Deutscher Weiterbildungstag e.V., übermittelt durch news aktuell